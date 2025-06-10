Сбер: Задача искусственного интеллекта – для каждого клиента сделать правильный подбор продукта

15:30

Задача искусственного интеллекта – для каждого клиента сделать правильный подбор продукта, который нужен конкретно для него, физического или юридического лица. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью RT.

«Искусственный интеллект в Сбере внедрен более чем в 85% наших процессов. Могу сказать, что искусственный интеллект в Сбере везде, – сказал он. – При этом надо понимать, что в искусственном интеллекте произошла революция. Сейчас очень важен генеративный искусственный интеллект. Ну вот говорили про GigaChat, про все, что связано с GPT-моделями. Мы сейчас активно внедряем наш GigaChat во все направления клиентской работы, во все направления работы внутри банка. И мы видим огромный спрос на это. Но очень важно, что эту технологию мы, с одной стороны, применяем при общении с клиентами, при продажах, при предложении продуктов. С другой стороны, сами клиенты – допустим, малый бизнес, средний бизнес, – они сами хотят себе эту технологию для своих клиентов».

«Возьмем, допустим, какое-нибудь среднее предприятие, – привел пример Александр Ведяхин. – Очевидно, ему сложно и невозможно разработать свою модель. Брать и адаптировать модель тоже очень дорого и тяжело. И здесь на помощь приходит Сбер, который показывает, что можно сделать на основании GigaChat».