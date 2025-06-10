ЕК предложила санкции против «Северных потоков», банков, танкеров и нефти — фон дер Ляйен
17:12 10.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый пакет санкций ЕС будет включать запрет на использование взорванных «Северных потоков», внесение в черный список банков и танкеров, запрет странам ЕС закупать российскую нефть и попытку снизить потолок цен на нее. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе, представляя проект 18-го пакета санкций.
«Мы усилим давление на Россию, введя новые мощные санкции. Ограничения в рамках 18-го пакета коснутся главным образом нефтяного и банковского секторов», — сказала она.
Санкции будут включать запрет европейскому бизнесу «на любые транзакции, связанные с „Северными потоками“, внесение в черный список 77 танкеров, которые перевозят нефть, не обращая внимания на попытки введения потолка цен, снижение потолка цен на нефть для РФ с $60 до $45 за баррель, внесение в черный список еще 22 банков с полным запретом транзакций в ЕС, а также введение новых ограничений на экспорт в Россию продукции и технологий двойного назначения.
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