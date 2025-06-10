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Расходы США на содействие безопасности Украины планируется сократить – глава Пентагона

18:55 10.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты сокращают расходы на Инициативу содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет.

«В этом бюджете речь идет о сокращении», — сказал шеф Пентагона, комментируя на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США вопрос о планах финансирования USAI администрацией президента Дональда Трампа. Эта программа является одним из каналов поставок оружия Киеву Вашингтоном.

«Как вы знаете, нынешняя администрация придерживается совершенно иного взгляда на этот конфликт. Мы считаем, что мирное урегулирование путем переговоров отвечает всем интересам обеих сторон [конфликта], а также интересам нашей страны, особенно с учетом других интересов в мире», — подчеркнул Хегсет.

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