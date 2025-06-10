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Трамп сказал, когда Нацгвардия США покинет Калифорнию

20:40 10.06.2025 Источник: Интерфакс

Подразделения Национальной гвардии США покинут Калифорнию после того, как ситуация в штате нормализуется, заявил президент Дональд Трамп.

"Когда опасности не будет, они уйдут", - цитирует во вторник газета "Гардиан" его ответ на вопрос журналистов. "Это здравый смысл", - сказал он. Трамп убежден: "Была бы ужасная ситуация, если бы я их не отправил".

В выходные в связи с беспорядками во время протестов против иммиграционного контроля Трамп санкционировал развёртывание подразделений Национальной гвардии в районе Лос-Анджелеса.

По информации телеканала ABC, к вечеру понедельника число военнослужащих Национальной гвардии, отправленных в Калифорнию, увеличилось с 300 до 1,7 тыс. человек. Кроме того, в ночь на вторник министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что в районы беспорядков направили ещё 700 морских пехотинцев с военной базы Кэмп-Пендлтон.

Действия администрации Трампа вызвали негативную реакцию со стороны местных властей. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил, что генпрокурор штата подал иск, в котором оспаривается легитимность действий Трампа, касающихся размещения войск Национальной гвардии в Лос-Анджелесе.

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