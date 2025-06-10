Новый раунд переговоров по двусторонним отношениям между РФ и США пройдет в Москве – посол Дарчиев

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и США приняли предварительное решение о переносе из Стамбула в свои столицы консультаций по устранению «раздражителей» в двусторонних дипломатических отношениях, и новый раунд таких переговоров пройдет «в самое ближайшее время в Москве». Об этом сообщил в интервью ТАСС — первом с начала работы в Вашингтоне 26 марта — новый посол РФ Александр Дарчиев.