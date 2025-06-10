Фмцо: Словакия не поддержит готовящийся 18-й пакет санкций против России...

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словакия не поддержит готовящийся пакет санкций Евросоюза против России, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

«Словацкая Республика не поддержит готовящийся 18-й пакет санкций против Российской Федерации, если Европейская комиссия не предоставит ей реалистичное решение кризисной ситуации, в которой [в таком случае] окажется Словакия», — написал он на своей странице в соцсети.