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Фмцо: Словакия не поддержит готовящийся 18-й пакет санкций против России...

22:00 10.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словакия не поддержит готовящийся пакет санкций Евросоюза против России, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

«Словацкая Республика не поддержит готовящийся 18-й пакет санкций против Российской Федерации, если Европейская комиссия не предоставит ей реалистичное решение кризисной ситуации, в которой [в таком случае] окажется Словакия», — написал он на своей странице в соцсети.

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