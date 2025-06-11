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Госдеп США приветствует движение к урегулированию между РФ и Украиной и обмен пленными

22:30 10.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов приветствует прогресс, достигнутый на российско-украинских переговорах, не принимает в них участия, но находится в контакте с обеими сторонами. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс на регулярном брифинге для журналистов.

«Президент [США Дональд Трамп] и госсекретарь [Марко Рубио] уже давно говорят, что единственное реальное урегулирование [украинского конфликта] может быть достигнуто при непосредственном диалоге сторон, и именно это мы наблюдаем здесь, по крайней мере, в этом отношении. И мы, конечно же, поддерживаем тесные контакты с обеими сторонами на самом высоком уровне. И мы приветствуем успех, движение к [урегулированию], [а также] обмен заключенными», — отметила дипломат.

«Мы как Госдепартамент не участвуем в этих [двусторонних переговорах]», — добавила Брюс.

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