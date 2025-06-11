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Сдерживание РФ должна взять на себя Европа — шеф Пентагона

09:20 11.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союзники США по НАТО должны взять на себя обеспечение конвенциональной обороны Европы и сдерживание России. С таким заявлением выступил американский министр обороны Пит Хегсет.

«<…> Президент [США Дональд] Трамп и его администрация заявили союзникам по НАТО, что они должны активизироваться и взять на себя основную ответственность за конвенциональную оборону Европы, и мы уже видим прогресс [в этой области]. Наша стратегия опирается на здравый смысл: наши союзники по НАТО обладают экономической силой, позволяющей сдерживать Россию. А наши (американские — прим. ТАСС) ресурсы являются все более растянутыми. Переключая внимание на Тихоокеанский регион, мы также рассчитываем на то, что наши союзники по НАТО будут направлять больше ресурсов на оборону, чтобы выковать прочный щит сдерживания в Европе», — сказал шеф Пентагона.

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