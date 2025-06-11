Финансирование бесплатной медпомощи в РФ за пять лет выросло на 40% — Мишустин
11:20 11.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем финансирования бесплатной медицинской помощи в России за прошедшие пять лет вырос на 40%. Это заметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем федерального фонда ОМС Ильей Баланиным.
«Готовясь к встрече с вами, я посмотрел бюджет, — рассказал премьер. — За пять лет программа оказания государством бесплатной медицинской помощи на стране увеличилась на 40%».
«Это очень важно, потому что новые направления, — подчеркнул Мишустин, — нуждаются в серьезном финансировании».
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