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НОВОСТИ

У Украины нет законных способов продлить полномочия Зеленского — Володин

11:32 11.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституция Украины не предусматривает законного способа продлить полномочия главы киевского режима Владимира Зеленского, даже в условиях военного положения. На это указал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем ответе председателю Бундестага Юлии Клёкнер, опубликованном на сайте ГД.

«Никаких законных, конституционных способов продления полномочий президента Украины основным законом этой страны не предусмотрено, даже в условиях военного положения», — подчеркнул Володин.

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