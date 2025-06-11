Искусственный интеллект помогает содержать в порядке подмосковные дворы

11:25

Фото пресс-службы правительства Московской области



В рамках проекта «Чистая территория» более 66 тыс. видеокамер системы «Безопасный регион», оборудованных искусственным интеллектом (ИИ), выявляют 14 видов нарушений на улицах – мусор, ямы, неработающее освещение, навалы снега и т.д. После чего нейросеть автоматически ставит задачи на их устранение, а также проверяет выполнение работ.

«С помощью камер, оснащенных ИИ, мы контролируем чистоту во дворах – с момента обнаружения проблемы до ее решения – мусор это, граффити или, например, неработающий фонарь. Уже удалось устранить около 185 тыс. таких нарушений. Кроме того, ИИ помогает бороться с запаркованностью контейнерных площадок (за год выявлено более 3,5 тыс. таких случаев), а с недавних пор – и газонов. Нам важно, чтобы выходя из дома, каждый житель видел красивую и благоустроенную территорию, – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. – В ближайшее время у нас в стране будет создан Центр развития искусственного интеллекта, который объединит все самые передовые и эффективные практики, чтобы тиражировать их. В своей работе мы уделяем цифровой трансформации особое внимание – это задача, поставленная президентом. И, конечно, серьезный акцент – на запросы жителей. Там, где мы внедряем ИИ-технологии, видим снижение количества жалоб людей, а это – самое главное».

С прошлого года 552 камеры системы «Безопасный регион» начали контролировать запаркованность контейнерных площадок. Если машина стоит в зоне вывоза мусора больше 10 минут, ИИ фиксирует номер, после чего владельцу могут выписать штраф. Это помогает избежать проблем с вывозом отходов, а также оптимизировать работу инспекторов. Стоит отметить, что там, где автомобилистов уже привлекли к ответственности, количество подобных нарушений сократилось на 40%.

А с апреля по аналогичной схеме искусственный интеллект стал фиксировать парковку на газонах. Владельцу автомобиля, оставившему машину в неположенном месте, также выписывается штраф. На данный момент благодаря камерам (256) выявлено уже 40 таких нарушений.

С февраля в области с помощью камер, оборудованных ИИ, начали привлекать к ответственности и за незаконный сброс крупногабаритных отходов у МКД (предметы более 50 сантиметров – элементы мебели, бытовая техника и т.д.). Кроме того, теперь управляющая организация (УО) может быть оштрафована за несвоевременную уборку территории. За это время выставлено более 430 штрафов УО и порядка 60 – физическим лицам.

Также с недавних пор в Подмосковье с помощью системы «Безопасный регион» следят за чистотой на детских игровых площадках. За сброс мусора там тоже предусмотрен штраф. Первые нарушители уже привлечены к ответственности.

За три года количество проектов с использованием искусственного интеллекта в Подмосковье увеличилось увеличилось более чем в 4 раза – с 9 до 38. Экономический эффект от использования ИИ-технологий составил более 2,5 млрд руб. Помимо экономии бюджетных средств и ухода от рутинных операций, наблюдается тренд на значительное снижение жалоб жителей.

Наибольшую эффективность ИИ показывает там, где необходимо отсматривать большое количество материалов, в том числе фото и видео. За человеком остаются функции контроля и принятия решений.