Денежная база в России выросла на 119,6 млрд рублей с 30 мая по 6 июня
12:05 11.06.2025 Источник: Интерфакс
Объем денежной базы в узком определении в России на 6 июня 18151,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
На 30 мая денежная база в России равнялась 18032,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,66%, или на 119,6 млрд рублей.
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