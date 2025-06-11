Денежная база в России выросла на 119,6 млрд рублей с 30 мая по 6 июня

12:05 Источник: Интерфакс

Объем денежной базы в узком определении в России на 6 июня 18151,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 30 мая денежная база в России равнялась 18032,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,66%, или на 119,6 млрд рублей.