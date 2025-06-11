Федерация гимнастики России объявила об участии атлетов страны в международных турнирах

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские гимнасты и судьи примут участие в международных турнирах в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России.

Как сообщили в пресс-службе федерации, подтверждено участие российских батутистов в этапах Кубка мира в Португалии (5-6 июля), Германии (20-21 сентября), Болгарии (27-28 сентября) и Франции (3-5 декабря). Запланировано участие российских спортсменов в чемпионате (Мадрид, 2–10 ноября) и первенстве мира по прыжкам на батуте (Мадрид, 10–17 ноября). Направлена предварительная заявка для участия российских спортсменов в Кубке претендентов по спортивной гимнастике, который пройдет в Париже с 13 по 14 сентября. До 16 июля будет определен окончательный количественный состав.

В федерации рассказали об участии российских судей на международных турнирах. Алина Гусарова и Ирина Берек будут работать в качестве нейтральных судей на Кубке Тбилиси по художественной гимнастике с 11 по 15 июня. Дмитрий Андреев назначен судьей категории D2 на вольных упражнениях на чемпионате мира по спортивной гимнастике (19-25 октября, Индонезия). Вице-президенты ФГР Ирина Никитина и Владислав Оскнер вошли в состав высшего жюри по спортивной акробатике на Всемирных играх, которые пройдут в китайском Чэнду с 7 по 17 августа. В ФГР подчеркнули, что продолжают работу, направленную на восстановление полноценного участия российских спортсменов в международной спортивной жизни.