0
0
77
НОВОСТИ

Федерация гимнастики России объявила об участии атлетов страны в международных турнирах

13:00 11.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские гимнасты и судьи примут участие в международных турнирах в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России.

Как сообщили в пресс-службе федерации, подтверждено участие российских батутистов в этапах Кубка мира в Португалии (5-6 июля), Германии (20-21 сентября), Болгарии (27-28 сентября) и Франции (3-5 декабря). Запланировано участие российских спортсменов в чемпионате (Мадрид, 2–10 ноября) и первенстве мира по прыжкам на батуте (Мадрид, 10–17 ноября). Направлена предварительная заявка для участия российских спортсменов в Кубке претендентов по спортивной гимнастике, который пройдет в Париже с 13 по 14 сентября. До 16 июля будет определен окончательный количественный состав.

В федерации рассказали об участии российских судей на международных турнирах. Алина Гусарова и Ирина Берек будут работать в качестве нейтральных судей на Кубке Тбилиси по художественной гимнастике с 11 по 15 июня. Дмитрий Андреев назначен судьей категории D2 на вольных упражнениях на чемпионате мира по спортивной гимнастике (19-25 октября, Индонезия). Вице-президенты ФГР Ирина Никитина и Владислав Оскнер вошли в состав высшего жюри по спортивной акробатике на Всемирных играх, которые пройдут в китайском Чэнду с 7 по 17 августа. В ФГР подчеркнули, что продолжают работу, направленную на восстановление полноценного участия российских спортсменов в международной спортивной жизни.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 11.06.2025
Украина сообщила о возвращении тел 1212 погибших военных - СМИ
0
67
13:25 11.06.2025
Крымский курорт «Мрия» запустил проект по восстановлению здорового сна
0
72
13:20 11.06.2025
Мединский предложил отправить Рютте школьный учебник, чтобы тот выучил историю Украины
0
85
13:05 11.06.2025
Семнадцать полицейских пострадали на второй день беспорядков в Северной Ирландии
0
123
12:32 11.06.2025
Безработные, отчисленные из вуза и не прошедшие дактилоскопию мигранты должны покинуть РФ - глава МВД
0
178
12:20 11.06.2025
Образование должно служить сохранению идентичности и многообразию культур — Путин
0
195
12:05 11.06.2025
Денежная база в России выросла на 119,6 млрд рублей с 30 мая по 6 июня
0
213
12:00 11.06.2025
В Польше сообщили о задержании жителя страны за шпионаж в пользу РФ
0
209
11:32 11.06.2025
У Украины нет законных способов продлить полномочия Зеленского — Володин
0
245
11:25 11.06.2025
Искусственный интеллект помогает содержать в порядке подмосковные дворы
0
234

Возврат к списку