Долг каждого гражданина Молдавии за время правления Санду удвоился — экс-премьер

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Долг каждого гражданина Молдавии, включая детей, вырос более чем в два раза за время правления президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности. Об этом заявил бывший премьер Молдавии, лидер проевропейской Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.

«Государственный долг на душу населения в Молдавии превысил 36,5 тысячи леев ($2,1 тыс), тогда как в 2019 году этот показатель составлял 16,3 тысячи леев ($948). При этом в прошлом году в стране было зафиксировано рекордно низкое число рождений за два столетия — всего 23,6 тысячи. И даже эти дети уже должны в сумме более 860 млн лей ($50 млн). Если текущий темп сохранится, то эти дети достигнут совершеннолетия с десятками миллиардов леев долга на каждого», — написал в своем телеграм-канале Филат, который в прошлом дал старт политической карьере Санду и премьера Дорина Речана, а теперь жестко критикует их за провалы в управлении страной.

Филат привел данные Национального бюро статистики, по которым общий государственный долг Молдавии вырос с 57,6 млрд леев ($3,35 млрд) в 2019 году до 127,1 млрд леев ($7,39 млрд) в 2025 году. По отношению к ВВП долг достиг 38,7% — самого высокого уровня за 20 лет. Экс-премьер раскритиковал решение правительства взять в первом квартале 2025 года внутренние займы по ставкам в пять раз выше прежних для погашения внешних долгов.