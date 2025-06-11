Долг каждого гражданина Молдавии за время правления Санду удвоился — экс-премьер
14:00 11.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Долг каждого гражданина Молдавии, включая детей, вырос более чем в два раза за время правления президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности. Об этом заявил бывший премьер Молдавии, лидер проевропейской Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
«Государственный долг на душу населения в Молдавии превысил 36,5 тысячи леев ($2,1 тыс), тогда как в 2019 году этот показатель составлял 16,3 тысячи леев ($948). При этом в прошлом году в стране было зафиксировано рекордно низкое число рождений за два столетия — всего 23,6 тысячи. И даже эти дети уже должны в сумме более 860 млн лей ($50 млн). Если текущий темп сохранится, то эти дети достигнут совершеннолетия с десятками миллиардов леев долга на каждого», — написал в своем телеграм-канале Филат, который в прошлом дал старт политической карьере Санду и премьера Дорина Речана, а теперь жестко критикует их за провалы в управлении страной.
Филат привел данные Национального бюро статистики, по которым общий государственный долг Молдавии вырос с 57,6 млрд леев ($3,35 млрд) в 2019 году до 127,1 млрд леев ($7,39 млрд) в 2025 году. По отношению к ВВП долг достиг 38,7% — самого высокого уровня за 20 лет. Экс-премьер раскритиковал решение правительства взять в первом квартале 2025 года внутренние займы по ставкам в пять раз выше прежних для погашения внешних долгов.
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