РФ готова оказать помощь Ирану в вывозе избыточного ядерного топлива — Песков
16:00 11.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия, если потребуется, готова оказать помощь Ирану в вывозе избыточного ядерного топлива. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У нас постоянные контакты идут с Ираном», — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли с Тегераном и Вашингтоном возможная помощь Москвы в части соглашений по ядерной программе, в том числе вывоз избыточного ядерного топлива. «И вы знаете, что эта тема именно с такими формулировками обсуждалась в ходе последнего телефонного разговора [президента РФ Владимира] Путина и [американского лидера Дональда] Трампа. При необходимости, если стороны посчитают это нужным, Россия будет готова такие услуги оказать», — сообщил Песков.
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