РФ готова оказать помощь Ирану в вывозе избыточного ядерного топлива — Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия, если потребуется, готова оказать помощь Ирану в вывозе избыточного ядерного топлива. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас постоянные контакты идут с Ираном», — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли с Тегераном и Вашингтоном возможная помощь Москвы в части соглашений по ядерной программе, в том числе вывоз избыточного ядерного топлива. «И вы знаете, что эта тема именно с такими формулировками обсуждалась в ходе последнего телефонного разговора [президента РФ Владимира] Путина и [американского лидера Дональда] Трампа. При необходимости, если стороны посчитают это нужным, Россия будет готова такие услуги оказать», — сообщил Песков.