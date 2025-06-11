Румыния грубо вмешивается во внутренние дела Молдавии, обещая поддержку Санду — Додон

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Румынии Никушор Дан грубо вмешивается во внутренние дела Молдавии, заявляя о поддержке на парламентских выборах правящей партии и президента Майи Санду. Об этом заявил лидер партии социалистов, экс-президент Игорь Додон.

«Никушор Дан четко сказал, что будет помогать Санду и ее партии на предстоящих 28 сентября выборах в парламент. Это грубое вмешательство во внутренние дела Молдавии. В нормальной стране после такого заявления ЦИК должен был отреагировать и заявить о внешнем вмешательстве в выборы. Но члены нашего ЦИК, который подконтролен власти, словно воды в рот набрали. С их стороны нет никакой реакции на это, как и на другие грубые нарушения со стороны правящей партии, которая вопреки закону досрочно развернула агитацию на выборах, вовсю применяет административный ресурс, оказывает мощное давление на оппозицию, закрывая десятки СМИ, которые ей предоставляли трибуну, открывая уголовные дела против ее лидеров», — сказал Додон.