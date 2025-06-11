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Сербия могла бы восстановить на Украине «два небольших города или один маленький регион» - Вучич

20:30 11.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич в ходе саммита «Украина — Юго-Восточная Европа», проходящего в Одессе, обратился к Владимиру Зеленскому с предложением оказать практическую помощь в восстановлении одного из городов или регионов страны. Об этом сербский лидер заявил во время своего выступления на полях мероприятия, по Вучичу и восстановлению коллеги из редакции просят уточнить, что «выступление транслировалось украинским телеканалом „Рада“.

«Я хотел бы получить вашу поддержку, господин президент Зеленский, чтобы мы могли взять один или два небольших города или один маленький регион, который мы могли бы возродить. И я думаю, что это было бы чем-то очень понятным, заметным для людей на Украине, если бы они получили четкую и очень конкретную поддержку. Что-то вроде того, что делал Азербайджан», — сказал Вучич, обращаясь к Зеленскому.

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