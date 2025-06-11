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Путин: Нужно думать, как при необходимости, загрузить предприятия ОПК производством гражданской продукции

21:45 11.06.2025 Источник: Интерфакс

Необходимо выстраивать планы по возможной загрузке предприятий ОПК производством гражданской продукции, заявил президент РФ Владимир Путин.

"За последние годы при поддержке государства оборонные предприятия кратно увеличили объёмы производства, и нужно рачительно использовать этот потенциал, выстраивать продуманную кадровую политику, а Минпромторгу и Минобороны видеть перспективу и думать, как при необходимости обеспечить загрузку предприятий производством гражданской продукции. Мы эт‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌​​​‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌​‌​‍‌‌‌‌​‌​‌​​​‍‌‌‌‌​‌​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌​‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌​им давно занимаемся, тоже уже лет десять как минимум", - сказал Путин на совещании по вопросам Государственной программы вооружений.

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