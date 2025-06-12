Госдеп США отзывает второстепенный персонал из ряда посольств на Ближнем Востоке - СМИ

11:45 Источник: Интерфакс

Израиль окончательно приготовился к проведению военной операции против Ирана, сообщили телеканалу CBS News американские источники, получившие данные от израильской стороны.

Госдепартамент США издал распоряжение о выводе второстепенного персонала из американских посольств в Ираке, Бахрейне и Кувейте из-за "усиления напряженности в регионе", а глава Пентагона Пит Хегсет "санкционировал добровольный отъезд семей военнослужащих" из этих стран.

США не исключают, что Иран в случае военной операции Израиля может нанести ответный удар по американским объектам в регионе.