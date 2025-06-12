0
0
39
НОВОСТИ

Посол США в России Линн Трейси вскоре завершит свою миссию

12:45 12.06.2025 Источник: Интерфакс

Посол США в Москве Линн Трейси вскоре завершит свою миссию, говорится в сообщении, опубликованном в теле‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌​​​‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌​‌​‍‌‌‌‌​‌​‌​​​‍‌‌‌‌​‌​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌​‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌​грам-канале американского посольства в России.

Трейси занимает должность посла США в России с января 2023 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:40 12.06.2025
Dreamliner авиакомпании Air India потерпел крушение в Индии
0
11
11:45 12.06.2025
Госдеп США отзывает второстепенный персонал из ряда посольств на Ближнем Востоке - СМИ
0
51
10:45 12.06.2025
В Москве при раскопках найдена Печать князя Великого Ивана Васильевича
0
358
10:30 12.06.2025
Глава Роскосмоса обозначил задачи на будущее, стоящие перед госкорпорацией
0
374
10:00 12.06.2025
Связь от Starlink скоро официально заработает в Казахстане
0
356
09:30 12.06.2025
Госсекретарь США поздравил граждан РФ с Днем России
0
358
09:20 12.06.2025
В Москве 12 июня будет прохладно и облачно - синоптики
0
319
09:15 12.06.2025
От российско-британских связей «мало что осталось» - посол Келин
0
385
09:00 12.06.2025
Новый посол России в США Александр Дарчиев вручил верительные грамоты президенту Трампу
0
386
22:00 11.06.2025
Очевидно, что Газа — это непригодное для жизни место. Ее нужно восстановить... - Белый дом
0
894

Возврат к списку