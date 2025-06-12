Посол США в России Линн Трейси вскоре завершит свою миссию

12:45 Источник: Интерфакс

Посол США в Москве Линн Трейси вскоре завершит свою миссию, говорится в сообщении, опубликованном в теле‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌​​​‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌​‌​‍‌‌‌‌​‌​‌​​​‍‌‌‌‌​‌​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌​‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌​грам-канале американского посольства в России.

Трейси занимает должность посла США в России с января 2023 года.