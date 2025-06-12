Посол США в России Линн Трейси вскоре завершит свою миссию
12:45 12.06.2025 Источник: Интерфакс
Посол США в Москве Линн Трейси вскоре завершит свою миссию, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале американского посольства в России.
Трейси занимает должность посла США в России с января 2023 года.
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