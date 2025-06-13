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НОВОСТИ

Глава МО Израиля заявил о нанесении «превентивного удара» по Ирану

08:30 13.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что его страна нанесла «превентивный удар» по Ирану, и предупредил жителей страны о вероятности скорой ответной атаки иранской стороны. В связи с этим он распорядился ввести в стране режим чрезвычайного положения.

«После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в самое ближайшее время ожидается атака с использованием ракет и беспилотников против Государства Израиль и его гражданского населения», — говорится в заявлении министра, которое приводит портал Ynet.

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