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НОВОСТИ

США не помогали Израилю в нанесении ударов по Ирану — Рубио

09:00 13.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не принимали участия в нанесении ударов со стороны Израиля по Ирану и не оказывали еврейскому государству поддержки при осуществлении атак. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

«Сегодня вечером Израиль предпринял односторонние действия против Ирана. Мы не участвовали в нанесении ударов по Ирану, и наша основная цель — защита американский сил в регионе», — отметил он.

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