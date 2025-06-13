США не помогали Израилю в нанесении ударов по Ирану — Рубио
09:00 13.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США не принимали участия в нанесении ударов со стороны Израиля по Ирану и не оказывали еврейскому государству поддержки при осуществлении атак. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Марко Рубио.
«Сегодня вечером Израиль предпринял односторонние действия против Ирана. Мы не участвовали в нанесении ударов по Ирану, и наша основная цель — защита американский сил в регионе», — отметил он.
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