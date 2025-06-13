Цена нефти марки Brent превысила $78 за баррель
10:30 13.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года на лондонской бирже ICE превысила $78 за баррель впервые с 28 января, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 05:30 мск, цена Brent росла на 11,6%, до $78,5 за баррель.
К 05:55 мск фьючерс на Brent замедлил рост и торговался на уровне $77,36 за баррель (плюс 9,98%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле 2025 года рос на 13,5%, до $76,76 за баррель.
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