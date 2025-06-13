При ударах Израиля по Ирану погибли шесть физиков-ядерщиков — Tasnim

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее шести ученых-ядерщиков, по предварительным данным, погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.