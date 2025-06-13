При ударах Израиля по Ирану погибли шесть физиков-ядерщиков — Tasnim
11:00 13.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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