Иран жестко ответит на террористическую атаку Израиля — правительство

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ирана дадут жесткий ответ на удары по его территории, нанесенные Израилем, в результате которых погибли гражданские лица, в том числе ученые, и военные. Об этом говорится в заявлении иранского правительства, передало агентство Tasnim.

«Сегодня все мы, народ, правительство и руководство Ирана, можем громко и решительно заявить, что сионисты — террористы и агрессоры. Мы имеем полное право на ответ и дадим его. Без всяких внутренних разногласий <…> мы дадим жесткий ответ этому <…> террористическому режиму», — отмечается в заявлении.