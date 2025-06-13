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НОВОСТИ

Иран жестко ответит на террористическую атаку Израиля — правительство

11:30 13.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ирана дадут жесткий ответ на удары по его территории, нанесенные Израилем, в результате которых погибли гражданские лица, в том числе ученые, и военные. Об этом говорится в заявлении иранского правительства, передало агентство Tasnim.

«Сегодня все мы, народ, правительство и руководство Ирана, можем громко и решительно заявить, что сионисты — террористы и агрессоры. Мы имеем полное право на ответ и дадим его. Без всяких внутренних разногласий <…> мы дадим жесткий ответ этому <…> террористическому режиму», — отмечается в заявлении.

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