Венгрия начнет битву с Брюсселем, чтобы не отказываться от нефти и газа из РФ — Орбан

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия готова вступить в битву с Еврокомиссией, чтобы не допустить полного отказа от российских энергоносителей к концу 2027 года. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он отметил, что 16 июня «начнется серьезная битва», когда в Люксембурге состоится совещание министров энергетики стран Евросоюза. В нем примет участие министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, курирующий в правительстве вопросы международного энергетического сотрудничества. «На совещании министры начнут обсуждать предложение Европейской комиссии о запрете всем странам ЕС покупать нефть, газ и ядерное топливо [для АЭС] у России», — сказал Орбан.

«Это предложение убьет венгерскую экономику. Наши семьи уже пострадали от повышения цен на энергоносители за последние два-три года, и я просто не вижу, каким образом они смогут вынести новое финансовое бремя. Таким образом, мы должны предотвратить последствия плохого решения [Еврокомиссии]. Это наш единственный шанс защитить семьи от роста коммунальных платежей, защитить их ежемесячные бюджеты. Поэтому в понедельник министр иностранных дел начинает борьбу, которая будет продолжаться в течение следующих недель», — заверил Орбан.

В начале мая Еврокомиссия выдвинула план полного отказа от российских энергоносителей к концу 2027 года. Венгрия получает основную часть нефти, газа и ядерного топлива для своей АЭС в Пакше на основе долгосрочных контрактов с РФ.