12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой войск «Запад» в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой войск „Запад“ в зоне проведения специальной военной операции», — сказали там.

В завершении работы начальник Генштаба вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим группировки «Запад» и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий.