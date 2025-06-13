Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой войск «Запад» в зоне СВО
12:30 13.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой войск «Запад» в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой войск „Запад“ в зоне проведения специальной военной операции», — сказали там.
В завершении работы начальник Генштаба вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим группировки «Запад» и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий.
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