Перехват части запущенных из Ирана БПЛА осуществляется за пределами Израиля — источник

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перехват части запущенных из Ирана беспилотных летательных аппаратов осуществляется за пределами Израиля. Об этом сообщил ТАСС армейский источник.

«Могу подтвердить, что часть перехватов происходит за пределами Израиля», — сказал собеседник агентства.