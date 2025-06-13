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НОВОСТИ

Перехват части запущенных из Ирана БПЛА осуществляется за пределами Израиля — источник

13:00 13.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перехват части запущенных из Ирана беспилотных летательных аппаратов осуществляется за пределами Израиля. Об этом сообщил ТАСС армейский источник.

«Могу подтвердить, что часть перехватов происходит за пределами Израиля», — сказал собеседник агентства.

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