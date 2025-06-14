Иран и Израиль в ночь на 14-е июня обменялись ударами
09:00 14.06.2025 Источник: Интерфакс
Иранские военные в ночь на субботу вновь запустили ракеты в сторону Израиля, сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильское военное командование. По его данным, речь идет о баллистических ракетах. Силы ПРО Израиля в настоящее время занимаются их перехватом.
Часть запущенных в ночь на субботу иранских ракет достигли израильской территории и разорвались в районе Тель-Авива, передает The Times of Israel. Ранее в Армии обороны Израиля предупредили об очередном запуске ракет в Иране.
Иранская сторона за пятницу запустила несколько сотен ракет по Израилю и, вероятно, поразила важные объекты, передает в ночь на субботу агентство "Тасним". Оно утверждает со ссылкой на очевидцев и фото в соцсетях, что ракеты поразили намеченные цели в Тель-Авиве: военные базы, министерство обороны и министерство нацбезопасности.
При этом израильская сторона о попаданиях по таким объектам не сообщала. Напротив, по версии израильской стороны, от ракет пострадали лишь гражданские объекты.
Новые взрывы слышны в столице Ирана в ночь на субботу, информируют иранские СМИ. Иранское информационное агентство Tasnim сообщает, что некоторое время назад в Тегеране было слышно "несколько взрывов".
На кадрах, опубликованных Tasnim, видно, как в воздух в иранской столице поднимается дым. Причина взрывов пока не ясна. Корреспондент телеканала Al Mayadeen сообщает, что взрывы были слышны также недалеко от аэропорта Мехрабад к западу от Тегерана.
Позже ночью израильские ВВС предприняли новые атаки на город Исфахан в центральной части Ирана, сообщили арабские СМИ. "Иранские средства ПВО пытаются перехватить израильские авиаудары по Исфахану в центральной части Ирана", - отмечается в сообщениях. В Исфахане находится одно из крупнейших в Иране предприятий по обогащению урана.
В нескольких районах Израиля прозвучали сирены в связи с обнаружением ракет, выпущенных Ираном, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "В настоящее время ВВС Израиля осуществляют перехват и наносят удары там, где это необходимо, для устранения угрозы", - говорится в сообщении. ЦАХАЛ отмечает, что защита может быть уязвимой, поэтому "важно следовать инструкциям командования тыла".
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