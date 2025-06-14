Белый дом занялся подготовкой «политических боеприпасов» против SpaceX и Илона Маска - СМИ
10:00 14.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белый дом отдал Пентагону и Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) распоряжение провести обзор крупных госконтрактов, заключенных с компанией SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.
По их информации, пересмотр был начат после публичного выяснения отношений между Маском и американским президентом Дональдом Трампом. В публикации говорится, что переоценка направлена на то, чтобы «подготовить возможное возмездие» в отношении Маска и его компаний. Этот обзор проводится для получения «политических боеприпасов», которые можно будет при желании применить против Маска, заявил Reuters один из источников. Кроме того, Министерство обороны США изучает вопрос о том, будет ли оно сокращать роль, которую компания SpaceX могла бы сыграть в создании планируемой американской системы противоракетной обороны Golden Dome, подчеркивается в материале.
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