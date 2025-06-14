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Системы ПВО и эсминец ВМС США помогали сбивать иранские баллистические ракеты - AP

09:20 14.06.2025 Источник: Интерфакс

Американские наземные системы ПВО и эсминец ВМС США помогли Израилю в пятницу сбить баллистические ракеты, запущенные Ираном в ответ на израильские удары, сообщило агентство Associated Press (АР) со ссылкой на американских официальных представителей.

"США располагают на Ближнем Востоке как наземными системами противоракетной обороны Patriot, так и высотными системами противовоздушной обороны, способными перехватывать баллистические ракеты, которые Иран выпустил в отместку за первоначальную атаку Израиля", - говорится в сообщении.

Соединенные Штаты в ответ на удары Ирана перебрасывают на Ближний Восток военные ресурсы, включая корабли. Так, из западной части Средиземного моря в восточную передисл‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌​​​‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌​‌​‍‌‌‌‌​‌​‌​​​‍‌‌‌‌​‌​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌​‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌​оцирован эсминец Thomas Hudner. Еще один эсминец выдвигается в этот район в готовности действовать по приказу Белого дома, пишет АР.

Небо над регионом патрулируют истребители ВВС США, в их задачу входит защита американского персонала и объектов на Ближнем Востоке.

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