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НОВОСТИ

Иранские военные сообщают о взятии в плен пилота F-35 ВВС Израиля - СМИ

15:35 14.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие сухопутных войск Вооруженных сил Ирана взяли в плен сбитого израильского летчика. Об этом сообщило агентство Nournews.

Эта информация поступила после сообщения иранской гостелерадиокомпании о том, что средства ПВО Ирана сбили истребитель F-35 ВВС Израиля. В израильской армии пока не комментировали эту информацию.

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