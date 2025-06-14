Иранские военные сообщают о взятии в плен пилота F-35 ВВС Израиля - СМИ

15:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие сухопутных войск Вооруженных сил Ирана взяли в плен сбитого израильского летчика. Об этом сообщило агентство Nournews.

Эта информация поступила после сообщения иранской гостелерадиокомпании о том, что средства ПВО Ирана сбили истребитель F-35 ВВС Израиля. В израильской армии пока не комментировали эту информацию.