Трамп об ирано-израильском конфликте: Возможно, мы вмешаемся, пока США не вмешивались

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп США не исключил, что Вашингтон может вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном.

"Возможно, мы вмешаемся", - сказал он в воскресенье в эфире американского телеканала ABC News. В то же время он отметил, что "пока США не вмешивались".

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌​​​‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌​‌​‍‌‌‌‌​‌​‌​​​‍‌‌‌‌​‌​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌​‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌​ Он также сообщил, что накануне провел длительный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Ближнем Востоке.

По словам Трампа, Путин готов выступить посредником в урегулировании. "Он готов, он сказал мне об этом. Мы долго обсуждали это", - сказал Трамп.