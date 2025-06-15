Трамп об ирано-израильском конфликте: Возможно, мы вмешаемся, пока США не вмешивались
18:25 15.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп США не исключил, что Вашингтон может вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном.
"Возможно, мы вмешаемся", - сказал он в воскресенье в эфире американского телеканала ABC News. В то же время он отметил, что "пока США не вмешивались".
Он также сообщил, что накануне провел длительный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Ближнем Востоке.
По словам Трампа, Путин готов выступить посредником в урегулировании. "Он готов, он сказал мне об этом. Мы долго обсуждали это", - сказал Трамп.
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