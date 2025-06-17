Как минимум один человек погиб, по меньшей мере трое ранены при обстреле Донецка
11:20 17.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минимум один мирный житель погиб, еще как минимум трое ранены в результате обстрела Ленинского района Донецка, передает корреспондент ТАСС.
Удары пришлись по спальному району города. Один из ударов был произведен по многоквартирному дому, здание разрушено. Также повреждены несколько десятков автомобилей.
Информация о погибших и пострадавших уточняется.
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