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Силы ПВО за ночь сбили 48 украинских БПЛА над регионами России

09:00 18.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 48 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи 18 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 над территорией Брянской области, 11 над территорией Курской области, 10 над территорией Орловской области, 5 над территорией Белгородской области, 3 над территорией Тульской области, по 2 БПЛА сбито над территориями Калужской области и Московским регионом и 1 над территорией Липецкой области», — сообщили в ведомстве.

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