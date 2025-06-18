Израиль нанес удар по предприятию, изготавливающему центрифуги, в районе Тегерана

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские производственные объекты, задействованные в изготовлении центрифуг для обогащения урана. Об этом сообщает армейская пресс-служба.

«Более 50 истребителей ВВС [Израиля] под точным руководством разведывательного управления совершили серию атак на военные объекты в районе Тегерана. В рамках усилий по нанесению ущерба иранской программе разработки ядерного оружия была совершена атака на объект, задействованный в производстве центрифуг [для обогащения урана] в Тегеране, который позволил бы иранскому режиму расширить масштабы и нарастить темпы обогащения урана для разработки ядерного оружия», — отмечается в заявлении ЦАХАЛ.