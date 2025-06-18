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Рост дефицита бюджета РФ не повлияет на его стабильность — Силуанов

13:05 18.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Увеличение дефицита федерального бюджета РФ не повлияет на его стабильность, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

«Нет, не повлияет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. «Дефицит бюджета увеличивается и составит 1,7% ВВП. С таким же уровнем мы закончили исполнение прошлого года», — отметил министр.

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