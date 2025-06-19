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Россия не уходит из проекта АЭС «Бушер» в Иране — Путин

09:20 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не уходит от работы на АЭС «Бушер» в Иране, общая численность специалистов из России на объекте может достигать 600 человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

«Я уже об этом сказал: наши специалисты работают в Бушере. 250 человек и еще командированные, общая численность может достигать 600 [человек]. И мы не уходим», — сказал он, отвечая на вопрос генерального директора и председателя управляющего совета Anadolu Agency Сердара Карагёза.

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