Россия не уходит из проекта АЭС «Бушер» в Иране — Путин

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не уходит от работы на АЭС «Бушер» в Иране, общая численность специалистов из России на объекте может достигать 600 человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

«Я уже об этом сказал: наши специалисты работают в Бушере. 250 человек и еще командированные, общая численность может достигать 600 [человек]. И мы не уходим», — сказал он, отвечая на вопрос генерального директора и председателя управляющего совета Anadolu Agency Сердара Карагёза.