ВСУ за сутки потеряли около 1 365 военных на всех участках СВО

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суточные потери ВС Украины на всех направлениях спецоперации составили примерно 1 365 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.



Так, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, «Запада» — более 200, Южной группировки — до 205, «Центра» — до 460, «Востока» — до 195, «Днепра» — до 85 военнослужащих.



Также ВСУ потеряли девять артиллерийских орудий, в том числе два калибра 155-мм производства НАТО и девять складов боеприпасов.