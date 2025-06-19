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НОВОСТИ

ВСУ за сутки потеряли около 1 365 военных на всех участках СВО

15:00 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суточные потери ВС Украины на всех направлениях спецоперации составили примерно 1 365 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.

Так, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, «Запада» — более 200, Южной группировки — до 205, «Центра» — до 460, «Востока» — до 195, «Днепра» — до 85 военнослужащих.

Также ВСУ потеряли девять артиллерийских орудий, в том числе два калибра 155-мм производства НАТО и девять складов боеприпасов.

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