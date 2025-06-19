Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по ядерным объектам в Бушере, Исфахане и Натанзе
16:00 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальный представитель израильской армии Авихай Адраи сообщил о нанесении ударов по иранским ядерным объектам в Бушере, Исфахане и Натанзе, а также военным целям, связанным с производством баллистических ракет.
«Сорок боевых самолетов израильской армии, руководствуясь точными разведывательными данными, нанесли удары по десяткам военных целей вблизи Тегерана и других районов Ирана, включая ядерные объекты в Бушере, Исфахане и Натанзе», — сказал Адраи в ходе брифинга на арабском языке, который транслировался в социальной сети X.
В частности, представитель армии заявил, что израильская авиация атаковала «здание, в котором находится реактор, способный стать ключевым элементом в процессе производства плутония, если его строительство будет завершено». Он также подтвердил нанесение ударов по ядерным комплексам в Араке и Натанзе.
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