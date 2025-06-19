0
0
181
НОВОСТИ

Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по ядерным объектам в Бушере, Исфахане и Натанзе

16:00 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель израильской армии Авихай Адраи сообщил о нанесении ударов по иранским ядерным объектам в Бушере, Исфахане и Натанзе, а также военным целям, связанным с производством баллистических ракет.

«Сорок боевых самолетов израильской армии, руководствуясь точными разведывательными данными, нанесли удары по десяткам военных целей вблизи Тегерана и других районов Ирана, включая ядерные объекты в Бушере, Исфахане и Натанзе», — сказал Адраи в ходе брифинга на арабском языке, который транслировался в социальной сети X.

В частности, представитель армии заявил, что израильская авиация атаковала «здание, в котором находится реактор, способный стать ключевым элементом в процессе производства плутония, если его строительство будет завершено». Он также подтвердил нанесение ударов по ядерным комплексам в Араке и Натанзе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 19.06.2025
Свыше 12 млн россиян установили самозапрет на кредиты через «Госуслуги»
0
49
17:00 19.06.2025
Все случаи малярии, брюшного тифа и холеры в РФ завозные — Попова
0
81
16:32 19.06.2025
Во главе Украины должно стоять законное руководство, заявил Песков
0
132
16:12 19.06.2025
Пресс-секретарь армии Израиля ошибочно назвал Бушер среди атакованных целей — источник
0
161
15:35 19.06.2025
Искусственный интеллект поможет заботиться о здоровье людям с лишним весом
0
237
15:32 19.06.2025
Селезнева покорила сердца зрителей искренностью и обаянием с дебютных работ — Путин
0
207
15:12 19.06.2025
Парламент Финляндии проголосовал за выход из конвенции о запрете противопехотных мин
0
247
15:00 19.06.2025
ВСУ за сутки потеряли около 1 365 военных на всех участках СВО
0
228
14:32 19.06.2025
РФ и Белоруссия полностью перешли на взаиморасчеты в нацвалютах — Оверчук
0
240
14:12 19.06.2025
Вмешательство США повлечет страшный виток конфликта вокруг Ирана — Песков
0
271

Возврат к списку