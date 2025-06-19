0
0
128
НОВОСТИ

Сбер готов предоставлять бизнесу альтернативные механизмы финансирования

19:00 19.06.2025

В условиях высоких ставок Сбер готов предоставлять бизнесу альтернативные механизмы финансирования. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью «Коммерсанту». По его словам, банк осуществляет ряд прямых инвестиций, предоставляет акционерные партнерства, размещает облигации для их последующего выкупа.

Рубль стал единственной валютой для предоставления масштабного долгового финансирования, отметил Анатолий Попов. «Это в каком-то смысле отличие российского рынка, например, от турецкого – их любят сравнивать, – обратил внимание он. – В России уровень инфляции небольшой по сравнению с Турцией, там не контролировали уровень ключевой ставки. То есть в Турции очень высокий уровень инфляции, но при этом турецкие компании имеют возможность привлекать средства для своего долгового финансирования в евро, в других валютах и за счет этого иметь достаточно привлекательный уровень процентных ставок».

Кроме того, компании активно используют инструмент свопов, когда клиент берет рублевый кредит, а через своп конвертирует рублевый поток платежа в юани по фиксированному курсу, отметил Анатолий Попов. «Спрос на такие инструменты вырос, в нашем банке было заключено сделок в эквиваленте на несколько десятков миллиардов юаней», – сообщил он.

В этом году в облигациях компании разместили средства в эквиваленте 5,5 млрд долл., добавил Анатолий Попов: «Эмитенты класса AAA, если они размещают рублевые облигации на срок 2-2,5 года, в текущих условиях могут разместить их по ставке 16,5%, что значительно ниже уровня ключевой, и таким образом сэкономить».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 19.06.2025
Павлу Дурову разрешено с 10 июля временно покидать территорию страны
0
76
19:35 19.06.2025
По данными СМИ, представители Ирана и США имели прямые контакты на фоне военной операции Израиля
0
121
18:51 19.06.2025
Сбер открыл доступ к рынку СПФИ для финансовых институтов
0
178
18:50 19.06.2025
Сбер создает систему AI-агентов для обслуживания бизнеса
0
176
18:50 19.06.2025
Посол Боконтаев: Мы хотели бы преференциального подхода к детям - гражданам Киргизии при их зачислении в школы в РФ
0
208
18:46 19.06.2025
Сбер поможет Удмуртии эффективнее реализовывать активы
0
185
18:20 19.06.2025
Власти Ирана назвали условия прекращения ударов по Израилю
0
240
17:42 19.06.2025
Сбер и ВЭБ.РФ будут совместно развивать технологии для масштабирования бизнеса клиентов
0
255
17:40 19.06.2025
Трамп после публикации WSJ о его планах по Ирану заявил, что журналисты не осведомлены
0
243
17:12 19.06.2025
Свыше 12 млн россиян установили самозапрет на кредиты через «Госуслуги»
0
285

Возврат к списку