19:00

В условиях высоких ставок Сбер готов предоставлять бизнесу альтернативные механизмы финансирования. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью «Коммерсанту». По его словам, банк осуществляет ряд прямых инвестиций, предоставляет акционерные партнерства, размещает облигации для их последующего выкупа.

Рубль стал единственной валютой для предоставления масштабного долгового финансирования, отметил Анатолий Попов. «Это в каком-то смысле отличие российского рынка, например, от турецкого – их любят сравнивать, – обратил внимание он. – В России уровень инфляции небольшой по сравнению с Турцией, там не контролировали уровень ключевой ставки. То есть в Турции очень высокий уровень инфляции, но при этом турецкие компании имеют возможность привлекать средства для своего долгового финансирования в евро, в других валютах и за счет этого иметь достаточно привлекательный уровень процентных ставок».

Кроме того, компании активно используют инструмент свопов, когда клиент берет рублевый кредит, а через своп конвертирует рублевый поток платежа в юани по фиксированному курсу, отметил Анатолий Попов. «Спрос на такие инструменты вырос, в нашем банке было заключено сделок в эквиваленте на несколько десятков миллиардов юаней», – сообщил он.

В этом году в облигациях компании разместили средства в эквиваленте 5,5 млрд долл., добавил Анатолий Попов: «Эмитенты класса AAA, если они размещают рублевые облигации на срок 2-2,5 года, в текущих условиях могут разместить их по ставке 16,5%, что значительно ниже уровня ключевой, и таким образом сэкономить».