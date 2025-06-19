Состоялась премьера первой в мире оперы, завершенной с участием искусственного интеллекта

22:06

Фото пресс-службы Сбера

19 июня на Новой сцене Мариинского театра прошла премьера мистической оперы «Мандрагора» – первого в мировой истории музыкального спектакля, завершенного с использованием технологий искусственного интеллекта. Постановка стала центральным культурным событием XXVIII Петербургского международного экономического форума и фестиваля «Звезды белых ночей», обозначив новый этап в развитии синтеза искусства и технологий.

Опера, основанная на замысле Петра Чайковского и Сергея Рачинского, была воссоздана и завершена с участием композитора Петра Дранги и нейросетей Сбера. GigaChat помог написать либретто, SymFormer доработал музыкальную ткань, а Kandinsky создал визуальные и сценографические решения. Все решения искусственного интеллекта были реализованы под художественным контролем и с глубоким уважением к стилю эпохи.

Премьера «Мандрагоры» приурочена к 185-летию со дня рождения Чайковского – это не только акт памяти, но и продолжение его творческого пути. Символично и то, что эта опера была представлена на сцене Санкт-Петербурга – именно в том городе, где жил и творил композитор и где, по изначальному замыслу, должны были поставить спектакль. Теперь же постановка станет частью репертуара Мариинского тетра в сезоне 2025-2026.

«Мандрагора» – совместное творчество большого количества людей: нашего замечательного музыканта, композитора Петра Дранги, гениального маэстро Валерия Гергиева и, конечно, артистов Мариинского театра, – отметил Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка. – И все это реализовано вместе с искусственным интеллектом, что экономит огромное количество времени. Представьте себе, сколько времени занимает раскладка партитуры на большой симфонический оркестр. Это не самая любимая работа композиторов, ведь она отнимает у них годы жизни. А благодаря искусственному интеллекту человек может сосредоточиться на креативности – реализации того, что у него внутри. И искусственный интеллект может стать очень мощным помощником и вдохновителем».

«Сегодня у нас решительная попытка с нашими большими друзьями из Сбера сделать новую сценическую версию, где не только человеческий талант, но и искусственный интеллект, – отметил Валерий Гергиев, дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского и Большого театров. – В последнее время новейшие технологии выступают на сценах мировых театров, в том числе и в России. В мире уже сделано невероятное количество всего интересного, а в мире оперы и балета использовать новые технологии по-настоящему, не разрывая естественную связь с творческим произведением, на которое это накладывается, – самое сложное. Мы надеемся, что наш смелый шаг будет воспринят с интересом».

«У нас получилась очень интересная история взаимодействия, когда искусственный интеллект предлагает варианты, помогает доработать, ускоряет процесс и делает его еще более интересным, – рассказал Петр Дранга, композитор, заслуженный артист России. – И это ни в коем случае не соревнование, а абсолютная коллаборация. Я думаю, что нам всем в будущем это очень сильно поможет. И наша опера должна поменять не только наших героев, но и всех вокруг, кто ее посмотрел. Потому что люди всегда в жизни идут на определённые поступки во имя чего-то. Они духовно растут. Опера об этом. И все происходит внутри головы, которую вы увидите на сцене. Это и есть олицетворение самой Мандрагоры».

Постановка объединила более 170 артистов, включая симфонический оркестр, хоры и солистов. Центральный сценический образ – гигантская голова, внутри которой с помощью видеомэппинга разворачиваются фантастические миры. Режиссер спектакля – Илья Устьянцев, художник по костюмам – Сергей Новиков. Художник-сценограф – Александр Кудрявцев. Над визуальной частью работали: Александр Сиваев (свет), Мурад Ибатуллин (3D-графика), Борис Цибисов (мэппинг). Руководитель производственной группы – Максим Козлов.

Спектакль стал международным проектом не только по масштабу, но и по уровню исполнения: в нем участвуют солисты, хоры и оркестранты, выступающие на ведущих сценах Европы и Азии. Главные партии исполнили Василий Ладюк и Алина Черташ – лауреаты международных конкурсов и признанные солисты, чьи выступления проходят на крупнейших оперных площадках мира.

Проект реализован при участии команд Sber Metaverse Tech и СберМаркетинга.