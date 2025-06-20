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Запад хочет вооружить молдаван и отправить в бой — Шор

12:32 20.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад стремится использовать другие страны, чтобы воевать чужими руками, с этой целью он хочет вооружить Молдавию. Об этом заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

«Запад же любит воевать не своими руками, вот они такие страны, как Молдова, Украина, используют для этого. Надевая грязные перчатки, условно говоря, на руки молдаванам, Запад отправляет их в бой», — сказал политик. Он добавил, что нынешний президент Молдавии Майя Санду по указке западных сил пытается превратить республику в поле боя и затем начать ее вооружение.

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