0
0
156
НОВОСТИ

Песков не стал анонсировать, поедет ли Путин на саммит G20 в ЮАР

13:20 20.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль своевременно объявит, поедет ли президент РФ Владимир Путин на саммит Группы двадцати (G20) в Южно-Африканской Республике (ЮАР), сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы объявим своевременно об этом. Но в любом случае Россия будет представлена на этой „двадцатке“, и Россия будет принимать активное участие», — подчеркнул представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 20.06.2025
Король Испании даровал титул маркиза Рафаэлю Надалю
0
30
14:30 20.06.2025
BI.ZONE: Если не обнаружим киберинцидент до нанесения ущерба, клиент может нам не платить
0
25
14:22 20.06.2025
Сбер: Большие данные есть у многих, но побеждают те, кто умеет с ними работать
0
52
14:12 20.06.2025
В результате шести ударов ВС РФ поражены обеспечивающие ВСУ объекты ТЭК Украины
0
95
14:00 20.06.2025
Провокации Украины перед третьим раундом переговоров возможны — Песков
0
117
13:40 20.06.2025
Герман Греф: Мы сейчас находимся в ситуации, когда должны изобретать собственное будущее
0
124
13:32 20.06.2025
Ефремов будет работать в «Мастерской „12“ Никиты Михалкова» — режиссер
0
159
13:05 20.06.2025
Пропалестинские активисты повредили два военных самолета на базе ВВС в Англии
0
202
13:00 20.06.2025
Более 43% поступающих в РФ выбирают инженерные специальности — Чернышенко
0
198
12:32 20.06.2025
Запад хочет вооружить молдаван и отправить в бой — Шор
0
238

Возврат к списку