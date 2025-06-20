Песков не стал анонсировать, поедет ли Путин на саммит G20 в ЮАР

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль своевременно объявит, поедет ли президент РФ Владимир Путин на саммит Группы двадцати (G20) в Южно-Африканской Республике (ЮАР), сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы объявим своевременно об этом. Но в любом случае Россия будет представлена на этой „двадцатке“, и Россия будет принимать активное участие», — подчеркнул представитель Кремля.