Провокации Украины перед третьим раундом переговоров возможны — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает возможными провокации со стороны Киева накануне третьего раунда прямых российско-украинских переговоров, так как киевский режим сохраняет свою сущность. Такое мнение представитель Кремля высказал на брифинге.

«Возможны ли провокации со стороны киевского режима? Да, возможны. Киевский режим сохраняет свою сущность, и весьма непредсказуемую», — указал он.