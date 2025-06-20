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Провокации Украины перед третьим раундом переговоров возможны — Песков

14:00 20.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает возможными провокации со стороны Киева накануне третьего раунда прямых российско-украинских переговоров, так как киевский режим сохраняет свою сущность. Такое мнение представитель Кремля высказал на брифинге.

«Возможны ли провокации со стороны киевского режима? Да, возможны. Киевский режим сохраняет свою сущность, и весьма непредсказуемую», — указал он.

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