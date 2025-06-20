0
0
7
НОВОСТИ

Король Испании даровал титул маркиза Рафаэлю Надалю

14:32 20.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Король Испании Филипп VI пожаловал первые дворянские титулы с момента вступления на престол в 2014 году. Об этом сообщила радиостанция Cope.

По ее информации, среди прочего монарх удостоил титула маркиза известного теннисиста Рафаэля Надаля, а также маркизы — паралимпийскую спортсменку Тересу Пералес. Шаг главы государства был приурочен к годовщине его восшествия на престол.

Титул маркиза наследственный и передается потомкам.

Надалю 39 лет, в октябре 2024 года он объявил о завершении карьеры. Испанец 209 недель был первой ракеткой мира. На счету Надаля 92 победы на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, в том числе 22 — на турнирах Большого шлема, по этому показателю он уступает только сербу Новаку Джоковичу. Испанец является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году он победил в одиночном разряде, а в 2016 году вместе с Марком Лопесом — в парном. В составе национальной сборной Надаль стал четырехкратным обладателем Кубка Дэвиса.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:30 20.06.2025
BI.ZONE: Если не обнаружим киберинцидент до нанесения ущерба, клиент может нам не платить
0
42
14:22 20.06.2025
Сбер: Большие данные есть у многих, но побеждают те, кто умеет с ними работать
0
66
14:12 20.06.2025
В результате шести ударов ВС РФ поражены обеспечивающие ВСУ объекты ТЭК Украины
0
107
14:00 20.06.2025
Провокации Украины перед третьим раундом переговоров возможны — Песков
0
126
13:40 20.06.2025
Герман Греф: Мы сейчас находимся в ситуации, когда должны изобретать собственное будущее
0
132
13:32 20.06.2025
Ефремов будет работать в «Мастерской „12“ Никиты Михалкова» — режиссер
0
165
13:20 20.06.2025
Песков не стал анонсировать, поедет ли Путин на саммит G20 в ЮАР
0
172
13:05 20.06.2025
Пропалестинские активисты повредили два военных самолета на базе ВВС в Англии
0
210
13:00 20.06.2025
Более 43% поступающих в РФ выбирают инженерные специальности — Чернышенко
0
204
12:32 20.06.2025
Запад хочет вооружить молдаван и отправить в бой — Шор
0
241

Возврат к списку