Король Испании даровал титул маркиза Рафаэлю Надалю

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Король Испании Филипп VI пожаловал первые дворянские титулы с момента вступления на престол в 2014 году. Об этом сообщила радиостанция Cope.

По ее информации, среди прочего монарх удостоил титула маркиза известного теннисиста Рафаэля Надаля, а также маркизы — паралимпийскую спортсменку Тересу Пералес. Шаг главы государства был приурочен к годовщине его восшествия на престол.

Титул маркиза наследственный и передается потомкам.

Надалю 39 лет, в октябре 2024 года он объявил о завершении карьеры. Испанец 209 недель был первой ракеткой мира. На счету Надаля 92 победы на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, в том числе 22 — на турнирах Большого шлема, по этому показателю он уступает только сербу Новаку Джоковичу. Испанец является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году он победил в одиночном разряде, а в 2016 году вместе с Марком Лопесом — в парном. В составе национальной сборной Надаль стал четырехкратным обладателем Кубка Дэвиса.