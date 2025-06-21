Кнайсль заявила, что сомневается в существовании нынешнего ЕС через несколько лет

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила в интервью ТАСС на полях ПМЭФ, что сомневается в существовании нынешнего ЕС через несколько лет.

«Я не уверена, будет ли к тому моменту ЕС существовать в нынешнем виде», — ответила она на вопрос, может ли Украина вступить в ЕС через пять, десять лет или позже.