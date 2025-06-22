Глава МИД Ирана собирается в Москву, планируется встреча с президентом РФ - СМИ

14:00 Источник: Интерфакс

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что позже в воскресенье направится в РФ, а в понедельник рассчитывает на переговоры с российским руководством.

"Иранский министр иностранных дел заявил в Стамбуле, что в воскресенье во второй половине дня направится в Москву. Он планирует в понедельник встретиться с президентом РФ Путиным, чтобы обсудить ситуацию после американских ударов по Ирану", - пишет агентство "Анадолу".