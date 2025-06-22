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НОВОСТИ

Испания и Италия смогли добиться отсрочки по реализации договоренности стран НАТО о повышении расходов на оборону

19:50 22.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все страны НАТО согласились подписать итоговое заявление саммита НАТО о повышении целевых военных расходов с 2% до 5% ВВП, но лишь к 2035 году, сообщило агентство Reuters.

По его информации, дипломаты альянса смогли «преодолеть возражения» Испании, которая была последней из стран НАТО, сопротивлявшейся повышению порога военных расходов.

В то же время Испания и Италия смогли добиться отсрочки по реализации этой договоренности, чтобы повышение расходов было завершено к 2035 году, а не к 2030 или к 2032 году, о чем ранее говорил генсек НАТО Марк Рютте.

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