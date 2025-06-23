Иран продолжит обогащать уран в мирных целях вопреки внешнему давлению — замглавы МИД
11:00 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран не намерен отказываться от обогащения урана в мирных целях, продолжая следовать своим обязательствам в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, другие государства не в праве ограничивать Тегеран в этом вопросе. Об этом заявил заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи.
«Мы добросовестный участник Договора о нераспространении ядерного оружия, на этом основании мы осуществляем обогащение урана в мирных целях, на благо нашей страны. Никто не может нам говорить, что мы должны делать, пока мы следуем нашим обязательствам в рамках договора», — сказал Тахт-Раванчи в эфире немецкого телеканала ARD.
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